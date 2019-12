Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Größerer BTM-Fund in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Bexbach kontrollierten am Sonntag, dem 01.12.2019, gegen 15:00 Uhr, einen jungen Mann in der Scheidter Straße, in Saarbrücken. Hierbei konnte bei der Dursuchung der von ihm mitgeführten Sporttasche ca. 600 Gramm BTM aufgefunden werden. Daraufhin wurde der Tatverdächtige den Kollegen der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt überstellt. In Zusammenarbeit mit dem Fachdezernat für BTM-Delikte beim Landespolizeipräsidium wurde anschließend die Wohnung des Tatverdächtigen in Saarbrücken durchsucht. Dort konnte ebenfalls noch eine größere Menge an BTM aufgefunden werden. Der Tatverdächtige soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden.

