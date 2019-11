Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Einbruch in Sportgeschäft in Wallerfangen - Polizei sucht Zeugen

Wallerfangen (ots)

Saarbrücken. Bei dem Einbruch heute Nacht (28.11.2019) erbeuteten der oder die Täter hochwertige Fahrräder im Wert von mehreren 10.000 Euro. Die Ermittler des Dezernats für Eigentumskriminalität gehen davon aus, dass zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug, eventuell ein Transporter, verwendet wurde.

Der oder die Einbrecher drangen durch die Eingangstür in das in der Hauptstraße in Wallerfangen gelegene Sportgeschäft ein. Elf Fahrräder der gleichen, hochwertigen Marke wurden offenbar gezielt entwendet. Andere, teilweise teurere Räder blieben zurück.

Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe: Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe des Sportgeschäfts bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0681/962-2133 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

