Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 32-jähriger Drogenhändler festgenommen

Saarbrücken/Sulzbach (ots)

Saarbrücken/Sulzbach. Heute (27.11.2019) nahmen Ermittler des Dezernates für Betäubungsmittelkriminalität während der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses einen 32 Jahre alten Sulzbacher fest. Nach Erlass und Verkündung des Haftbefehls sitzt der Mann nun in der JVA Saarbrücken ein.

Die Ermittler durchsuchten gegen 06:30 Uhr die Wohnung des 32-Jährigen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich dort auch dessen Lebensgefährtin und zwei Kleinkinder auf.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Ermittler in einem Versteck im Sturz des Übergangs vom Büro ins Wohnzimmer über 100 Gramm Amphetamin, 30 Gramm Haschisch, eine kleinere Menge Methylendioxymethylamphetamin (MDMA) sowie Verpackungsmaterialien und eine Feinwaage. Daneben stellten sie eine Armbrust mit drei Pfeilen und einen Schlagstock sicher. Auf dem Boden der unaufgeräumten und verschmutzen Wohnung lagen ebenfalls Drogenreste. Für die in der Wohnung anwesenden Kleinkinder hätte jederzeit die Möglichkeit bestanden, in Kontakt mit den Drogen und Waffen zu kommen. Aufgrund dessen verständigten die Drogenfahnder das Jugendamt.

Der 32-Jährige ist bereits mehrfach zu Freiheitsstrafen wegen Drogenhandels verurteilt worden, letztmalig im Jahr 2018. Dabei wurde er zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt auf vier Jahre Bewährung verurteilt.

Neben den Ermittlern des Rauschgiftdezernates waren die Bereitschaftspolizei, die Hundestaffel, die Polizeiinspektion Sulzbach sowie das Ordnungsamt der Stadt Sulzbach am Einsatz beteiligt.

