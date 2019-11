Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach versuchtem und vollendetem Kfz-Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken/Püttlingen/Überherrn. In der Nacht von Montag auf Dienstag (25./26.11.2019) versuchten Unbekannte zwischen 23:30 und 01:40 Uhr einen weißen BMW xDrive 320d GT in der Peter-Gleßner-Straße in 66346 Püttlingen zu stehlen. In der gleichen Nacht kam es gegen 02:30 Uhr zum Diebstahl eines schwarzen BMW X4 M40i im Friedhofweg in 66802 Überherrn. Das Landespolizeipräsidium sucht nun mögliche Zeugen.

Der Halter des weißen Pkw hatte diesen gegen 23:30 Uhr vor seinem Wohnanwesen abgestellt. Gegen 01:40 Uhr bemerkte er den Diebstahl und informierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen entdeckten die Beamten den BMW xDrive mit laufendem Motor in der nur wenige hundert Meter entfernten Straße Zum Engelfanger-Schacht. Von den Tätern fehlte jede Spur. Der schwarze BMW X4 war von dem Fahrzeughalter gegen 02:00 Uhr in der Friedhofstraße in Überherrn abgestellt worden. Unbekannte entwendeten den Pkw vermutlich gegen 02:30 Uhr und flüchteten vom Tatort in Richtung Felsberg. Beide Fahrzeuge verfügen über eine Keyless-Go-System

Das Dezernat für Eigentumskriminalität sucht nun nach Zeugen, die Hinweise im Zusammenhang mit den beiden Taten geben können (Tel.: 0681/962-2030).

