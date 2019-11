Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Busschule mit Erstklässlern der Marienschule Namborn und der Hirsteiner Kita "Regenbogenland"

Bild-Infos

Download

Namborn (ots)

Saarbrücken/Namborn. Letzte Woche fand an der Marienschule in Namborn wieder eine Busschule mit dem Püttlinger Busunternehmen Lay Reisen GmbH - on Tour, dem Verkehrsunternehmen Saar-Mobil GmbH und dem Landespolizeipräsidium statt. Oliver Schmitt von Saar-Mobil, speziell pädagogisch geschult für solche Veranstaltungen, und Verkehrssicherheitsberater Wolfgang Gläser von der Jugendverkehrsschule St. Wendel erläuterten zahlreiche Gefahrensituationen im Zusammenhang mit der Busfahrt zur Schule. Spielerisch und leicht verständlich für Erstklässler und Vorschulkinder wurden Situationen an der Bushaltestelle, beim Ein- und Aussteigen, während der Fahrt im Bus und beim Überqueren der Straße nachgestellt. Ein wichtiger Bestandteil der Schulung waren darüber hinaus "Sicherheitseinrichtungen im Bus" und der "Tote Winkel". An der Veranstaltung nahmen über 50 Kinder, begleitet von mehreren Lehrern und Erziehern, teil. Auch nächstes Jahr will man diese erfolgreiche Tradition gemeinsam fortführen, damit unseren Schulkindern bei der Fahrt mit dem Bus zur Grundschule und nach Hause nichts passiert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Landespolizeipräsidium Saarland

Georg Himbert

Mainzer Straße 134-136

66121 Saarbrücken

Telefon: 0681/962-8010

E-Mail: lpp-pressestelle@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell