Feuerwehr Witten

FW Witten: Gasaustritt aus Baugrube

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Witten (ots)

Die Feuerwehr Witten wurde um 14:24 Uhr in die Straße Egge alarmiert. Dort war es in einer Baugrube zu einem Leck der Erdgasleitung gekommen. Die Stadtwerke Witten waren bereits vor Ort und wiesen die Einsatzkräfte vorbildlich in die Lage ein. Aufgrund der Tatsache, dass die Leitung nicht ohne Weiteres abgeschiebert werden kann, müssen nun durch die Stadtwerke sogenannte Dichtblassen in die Leitung eingebracht werden. Diese Maßnahmen werden voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden andauern. Während dieser Arbeiten wird durch die Feuerwehr vorsorglich der Brandschutz mittels zweier C-Rohre sichergestellt. Parallel wird die Grube mit einem Hochleistungslüfter belüftet um hohe Gaskonzentrationen zu vermeiden. Die Feuerwehr Witten ist mit drei Kräften der Berufsfeuerwehr und vier Kräften der Freiwilligen Feuerwehr, Löscheinheit Mitte im Einsatz.

Einsatzführungsdienst

Sven Jäger

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