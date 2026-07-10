Feuerwehr Witten

FW Witten: Wohnungsbrand in Witten

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Witten (ots)

Die Feuerwehr Witten rückte um 17.12 Uhr zu einem Wohnungsbrand zur Straße Am alten Kirmesplatz in Witten-Annen aus. Bei Eintreffen drang bereits dichter Brandrauch aus einem Dachflächenfenster. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr im Innenangriff gelöscht. Parallel wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Die betroffene Wohnung wurde durch die Feuerwehr und Polizei für unbewohnbar erklärt. Die Berufsfeuerwehr wurde durch die Löscheinheit Mitte während des Einsatzes unterstützt. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.(Björn Krutwig Einsatzleiter)

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