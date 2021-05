Feuerwehr Witten

FW Witten: Witten Mitte - Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Witten (ots)

Über die Wittener Innenstadt und das nördliche Stadtgebiet zog gegen 14:45 Uhr ein starkes Gewitter hinweg. Der Deutsche Wetterdienst hatte kurz zuvor über ein aufziehendes Gewitter gewarnt. Um 15:07 Uhr wurde die Feuerwehr Witten in die Breddestr. zu einem Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag alarmiert. Beim Eintreffen wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheiten Altstadt und Heven von der bereits anwesenden Polizei und den Hausbewohnern auf die Rauchentwicklung in der Nähe eines Schornsteines an dem viergeschossigen Wohnhaus aufmerksam gemacht. Nach der Räumung des Gebäudes gingen zwei Trupps über den Treppenraum in das Dachgeschoss vor. Es gelang ihnen den Brandherd um den Kamin herum freizulegen und zu löschen. Von außen wurde der Brand, der auf die Kaminverkleidung übergegriffen hatte, über die Drehleiter mit einem weiteren Strahlrohr bekämpft. Die Brandausbreitung konnte erfolgreich verhindert werden, so dass die Bewohner größtenteils in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Aufgrund der engen Straßenverhältnisse wurden einige parkende PKW durch herabfallende Schieferplatten beschädigt. Die Bewohner des Gebäudes wurden für die Dauer der Löscharbeiten in einem eigens durch die BOGESTRA bereitgestellten Linienbus der BOGESTRA untergebracht. Die entblößte Feuer- und Rettungswache an der Dortmunder Str. wurde während des Einsatzes durch die Löscheinheit Bommern der Freiw. Feuerwehr besetzt. Aufgrund der frühen Brandentdeckung durch die aufmerksamen Passanten und die relative gute Zugänglichkeit des Brandherdes wurde ein noch größerer Schaden verhindert.

Lieder - Einsatzführungsdienst

