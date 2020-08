Feuerwehr Witten

FW Witten: Unwetter trifft auch Witten

Witten (ots)

Ein erhöhtes Einsatzaufkommen an Unwettereinsätzen arbeitete die Wittener Feuerwehr am Nachmittag des Samstag, 15.8.2020 ab. Nachdem die Regenfront am Nachmittag gegen 15:20 Uhr das Wittener Stadtgebiet erreichte, rückte die Wehr zu etwa 50 Einsatzstellen aus.

Größere Einsätze ereigneten sich zum Beispiel an der Kreuzung Dortmunder Straße / Stockumer Straße, wo eine etwa 10cm hohe Geröllschicht den Kreuzungsbereich unpassierbar machte, neben 2 Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr war hier auch ein Radlader des Tiefbauamtes im Einsatz.

An der Kronenstraße drang der Regen in eine große Lagerhalle ein, die Feuerwehr pumpte mit mehreren Tauchpumpen über vier Stunden das Wasser ab.

An einem Einkaufsmarkt an der Ardeystraße war der Keller vollgelaufen, auch dort waren Einsatzkräfte mehrere Stunden im Einsatz. Sowohl Feuerwehr als auch ESW mussten für den Ablauf des Wassers von der Straße an zahlreichen Stellen des Stadtgebietes sorgen.

Betroffen waren hauptsächlich der innerstädtische Bereich, teilweise auch Annen.

Insgesamt waren neben der Berufsfeuerwehr die Löscheinheiten Altstadt, Heven, Annen, Stockum, Rüdinghausen und Schnee der Freiwilligen Feuerwehr, die ESW und ein Radlader des Tiefbauamtes im Einsatz. (UG)

