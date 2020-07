FW Witten: Bachstraße: PKW brennt in der Nacht

Feuerwehr Witten

Heute Nacht, gegen 2: 20 Uhr, rückte die Wittener Feuerwehr zu einem PKW Brand an der Bachstraße nahe der Südstraße aus.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen und ein weiterer PKW war durch die Hitze beschädigt. Durch das schnelle Handeln konnte ein Übergreifen des Brandes durch den Einsatz eines C-Rohres verhindert werden.

Um sich vor dem Brandrauch zu schützen gingen die Wehrleute dabei mit Atemschutzgeräten vor. Die Nachlöscharbeiten nahmen noch einige Zeit in Anspruch, gegen 4:00 Uhr war der Einsatz beendet. Die Ursache des Brandes ist der Feuerwehr unbekannt.

Um 5:20 Uhr rückte die Feuerwehr schließlich noch zu einem Papiercontainerbrand aus, bereits zwischen 23:00 Uhr und 0:00Uhr am Vortag mussten kleinere Müllbrände an der Pferdebachstraße, der Herbeder Straße und an der Straße Drei Könige gelöscht werden. Auch hier ist die Ursache der Feuerwehr unbekannt.(UGehrke)

