Feuerwehr Witten

FW Witten: 11 frischgebackene Einsatzkräfte für die Freiwillige Feuerwehr

Witten (ots)

Seit Samstag, 20.06.2020, freut sich die Feuerwehr Witten über 11 neu gewonnene Feuerwehrmänner und -frauen in der Freiwilligen Feuerwehr.

Insgesamt 6 Wochen lang trafen sich die neuen Einsatzkräfte ehrenamtlich neben Beruf und/oder Schule zweimal wöchentlich für die umfangreiche Grundausbildung.

Anfangs stand die geplante Ausbildung durch die Corona-Krise auf der Kippe. Für die Durchführung stellte die Feuerwehrführung in Zusammenarbeit mit den Ausbildern im Vorfeld ein "wasserdichtes" Hygienekonzept auf die Beine, erst danach war es möglich den Lehrgang sicher für alle Beteiligten zu gestalten.

Im theoretischen Unterricht, mit ausreichend Abstand, erlernten die Teilnehmer Brand- und Löschlehre, Rechte und Pflichten und vieles mehr. Auf dem Hof der Berufsfeuerwehr Witten, am Gerätehaus der Löscheinheit Bommern oder auch am offenen Gewässer der Ruhr, wurde das Erlernte in die Praxis umgesetzt. Auch im Praxisteil war selbstverständlich das Tragen der Mund- & Nasenmasken Pflicht.

Am gestrigen Samstag stand nun die praktische Abschlussprüfung an. Wittens Ausbildungsleiter Ralf Schröder, der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Witten, Gerd Webelsiep und Ausbilder Markus Schürmann, bescheinigten den Teilnehmern gute Leistungen.

Im Anschluss sprach Schröder den Ausbildern und Lehrgangsteilnehmern seine Anerkennung für die erbrachte Arbeit aus und überreichte die redlich verdienten Urkunden. (Sven Schyboll/UG)

