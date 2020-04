Feuerwehr Witten

FW Witten: Hohe Wald- und Grasbrandgefahr, beugen Sie vor!

Witten (ots)

Auch in Witten ist es durch die anhaltende Trockenheit bereits zu Wald- und Grasflächenbränden gekommen.

Erst in der vergangenen Woche rückte die Wittener Wehr zu einem Waldbrand im Bereich Kleine / Große Borbach aus.

Wir möchten daher nochmals einige Sicherheitstipps zur Vermeidung eines Feuers in diesen Bereichen geben.

Es besteht weiterhin eine zum Teil sehr hohe Wald- und Grasbrandgefahr. Der Waldbrandgefahrenindex (WBI) und insbesondere der Graslandfeuerindex (GLFI) des Deutschen Wetterdienstes liegen auch für die kommenden Tage bei Stufe drei und vier (sehr hoch) der insgesamt fünf Gefahrenstufen.

Wir möchten an alle Autofahrer, Spaziergänger, aber auch Radfahrer appellieren, sich an die folgenden Sicherheitstipps zu halten. Was viele gar nicht wissen! Das Rauchen im Wald ist von März bis Oktober verboten, grillen und offenes Feuer erst recht!

-Rauchen und offenes Feuer im Wald sind verboten!

-Keine Zigaretten aus dem Auto werfen!

-Wir warnen ausdrücklich davor mit einem Brenner Unkraut oder Pflanzenreste zu beseitigen. Hierbei kommt es häufig zu folgenschweren Bränden!

- Keine Abfälle liegen lassen, Glas könnte bei Sonnenbestrahlung als Brennglas wirken!

-Motorisierte Fahrzeuge dürfen nicht auf trockenen Wiesen und Waldwegen abgestellt werden. Die Auspuffanlage und der Katalysator eines Kraftfahrzeugs erhitzen sich stark und können einen Brand auslösen!

-Wir möchten Sie bitten keine Fahrzeuge vor Schranken und Einfahrten in Waldwege zu stellen. Das könnte den Einsatz von Feuerwehrfahrzeugen behindern.

- Wenn Sie einen Wald- oder Flächenbrand bemerken, wählen Sie sofort die Notrufnummer 112. (UG/S.Schyboll)

