Feuerwehr Witten

FW Witten: Gefahrguteinsatz für die Feuerwehr Witten - Chemikalie ausgelaufen

Witten (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, kam es in einem Industriebetrieb an der Otto-Seling-Str. zu einem Gefahrguteinsatz für die Feuerwehr Witten. Es waren ca. 80ltr. einer Reinigungsflüssigkeit ausgelaufen, die durch die Einsatzkräfte in Chemikalienschutzanzügen mit einem Bindemittel abgestreut und aufgenommen wurde. Nachdem die Einsatzmaßnahmen beendet waren, wurde eine Fachfirma mit der Entsorgung der restlichen Flüssigkeit beauftragt. Der Schadensbereich blieb auf die Produktionshalle beschränkt und es wurde niemand verletzt. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Sondereinsatzgruppe Umweltschutz und die Löscheinheiten Altstadt und Heven der Freiwilligen Feuerwehr Witten mit insgesamt 30 Einsatzkräften im Einsatz.

