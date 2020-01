FW Witten: Feuerwehr bildet Rettungssanitäter nun selber aus

Feuerwehr Witten

Feuerwehr bildet Rettungssanitäter nun selber aus

Witten

Seit dem 01.01.2020 darf die Wittener Feuerwehr ihre Rettungssanitäter*innen im eigenen Hause ausbilden.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 19.12.2019 der Leitung der Feuerwehr Witten die staatliche Anerkennung als Ausbildungsstätte für Rettungssanitäter*innen und Rettungshelfer*innen übergeben.

Dr. Anja Lackner und Monika Rademacher, die für die Anerkennung und Aufsicht von Rettungsdienstschulen im Regierungsbezirk Arnsberg zuständig sind, freuten sich, die Urkunde an den Leiter der Wittener Feuerwehr, Mario Rosenkranz, und Schulleiter Frank Stinshoff übergeben zu können.

Rettungshelfer*innen werden als Fahrer und Helfer im Krankentransport eingesetzt, sie müssen eine Ausbildung von 160 Unterrichtsstunden durchlaufen und abschließend eine Prüfung ablegen.

Rettungssanitäter*innen betreuen verantwortlich Patienten im Krankentransport und unterstützen Notfallsanitäter*innen oder ´Rettungsassistenten in der Notfallrettung, also auf dem RTW. Die Ausbildung umfasst 520 Ausbildungsstunden mit abschließender Prüfung.

"Die Schule ist so aufgebaut, dass wir unseren Eigenbedarf an Feuerwehrkräften rettungsdienstlich qualifizieren können", so Feuerwehrchef Mario Rosenkranz. "Auch die Fortbildung der bereits ausgebildeten Kräfte kann nun im eigenen Hause stattfinden"

Der erste Lehrgang startet im Februar. (UGehrke)

