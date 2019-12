Feuerwehr Witten

FW Witten: Filteranlage in einem Industriebtrieb brannte

Witten (ots)

Bei einem Industriebetrieb in der Wittener Windenstr. kam es am Freitagmorgen zu einem Brand in einer Filteranlage. Die Filteranlage reinigt die Abluft einer Schneidbrennmaschine. Mehrere Filterkartuschen wurden, vermutlich durch energiereiche Funken im Abluftstrom, entzündet. Die Verkleidung der außerhalb des Gebäudes aufgestellte Filteranlage wurden von den Einsatzkräften der Feuerwehr Witten geöffnet. Die brennenden Filterkartuschen wurden entfernt und anschließend einem Strahlrohr abgelöscht. Am Gebäude selbst entstand kein Sachschaden. Die Mitarbeiter /-innen des Betriebes konnten nach kurzer Unterbrechung ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheiten Heven und Herbede der Freiwilligen Feuerwehr. (dl)

