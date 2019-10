Feuerwehr Witten

FW Witten: Ehrungen bei der Berufsfeuerwehr

Witten

Zahlreiche Dienstjubilare und erfolgreiche Sportler aus Reihen der Wittener Berufsfeuerwehr wurden am Montag, 28.10.2019 im Lehrsaal der Wache an der an der Dortmunder Straße geehrt.

Feuerwehrchef Mario Rosenkranz freute sich, zusammen mit Bürgermeisterin Sonja Leidemann mehrere Auszeichnungen für 25, 40 und einmal sogar für 50 Jahre Zugehörigkeit zur Wittener Wehr vergeben zu können.

So bekam der Oberbrandmeister i.R. Wilhelm Steinkühler (72) die Sonderauszeichnung in Silber des Verbandes der Feuerwehren in NRW (VdF) überreicht. Er versah bis zum Ausscheiden aus dem aktiven Dienst Aufgaben im Brandschutz und in der "Technischen Hilfeleistung" an der Feuer- und Rettungswache Dortmunder Straße.

Auch sportliche Leistungen der Blauröcke honorierte Rosenkranz im Rahmen der kleinen Feierstunde, so siegten im vergangenen Jahr zahlreiche Feuerwehrsportler im Langstreckenlauf, im Tischtennis und auch im Schwimmen. (UGehrke)

