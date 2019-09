Feuerwehr Witten

FW Witten: Korrektur: Feuerwehr Witten stellt vier Landesmeister im Straßenlauf

Witten

Bei den Bertlicher Straßenläufen trotzten die etwa 300 Teilnehmer den widrigen Wetterverhältnissen.

Die Teilnehmer der Feuerwehr Witten gewannen im Rahmen der Landesmeisterschaften der Feuerwehren gar gleich mehrere Titel.

So wurde Daniela Berndt Landesmeisterin über 10km in der Klasse W35 der Feuerwehren, der Titel in der Klasse M30 ging an Fabian Paas und auch Didi Bierey konnte als Medaillengarant seinen Titel verteidigen und gewann in der Klasse M50.

Über die 5 km Distanz konnte sich Volker Reis im Feld der Feuerwehrleute behaupten und wurde Landesmeister in der Klasse M50.

Auch in der Mannschaftswertung belegte die Wittener Wehr, vertreten durch die Berufsfeuerwehr, sehr gute Plätze. Im Lauf über 10km belegten die Mannschaften Feuerwehr Witten 1 und Feuerwehr Witten 2 sogar den ersten und dritten Platz. Auch im Rennen über 5km konnten die Brandschützer sich den Mannschaftstitel sichern.

Insgesamt 11 Einsatzkräfte der Wittener Berufsfeuerwehr nahmen an dem traditionsreichen Rennen teil. (UG)

