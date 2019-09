Feuerwehr Witten

FW Witten: Was tun, wenn's brennt?

Bild-Infos

Download

Witten (ots)

Freitag der 13., schon seit vielen Jahren ein besonderes Datum, das die Feuerwehr nutzt um über die Gefahren durch Brände aufmerksam zu machen und die Installation von Rauchmeldern zu bewerben.

In diesem Jahr steht die Kampagne unter dem Motto " 120 Sekunden um zu überleben.

Für die meisten Menschen ist ein Brand ein sehr erschreckendes Erlebnis. Sie haben noch nie einen Brand erlebt, schon gar nicht in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus.

Sie wissen auch nicht, wie sie sich bei einem Brand richtig verhalten sollen. Und sie können das Risiko für sich selbst und ihre Familie oder Mitbewohner überhaupt nicht einschätzen.

Dazu muss man wissen: das Gefährliche ist nicht das Feuer, sondern vor allem der giftige Brandrauch. Schon wenige Atemzüge reichen aus, bis man das Bewusstsein verliert und an einer Rauchvergiftung stirbt.

Was passiert also, wenn der Rauchmelder angeht, weil es in den eigenen Wohnräumen brennt? Um für diesen lebensgefährlichen Fall vorbereitet zu sein, sollte man sich vorher einen Plan machen.

Brennt es in den eigenen Räumen?

1) Verlassen Sie die Wohnung/das Haus so schnell wie möglich.

2) Nehmen Sie die Schlüssel und das Handy mit. Schließen Sie die Wohnungstür hinter sich.

3) Benutzen Sie auf dem Weg nach draußen keinen Fahrstuhl.

4) Rufen Sie den Notruf unter 112 an, wenn Sie draußen in Sicherheit sind und beschreiben Sie, was passiert ist.

Brennt es im Fluchtweg, also im Treppenhaus oder im Flur der Wohnung, die zum Ausgang führt?

1) Flüchten Sie auf gar keinen Fall durch das verrauchte Treppenhaus bzw. den verqualmten Flur!

2) Gehen Sie auf den Balkon oder an ein Fenster, von dem Sie sich bemerkbar machen können. (Nehmen Sie das Handy mit!)

3) Schließen Sie dabei so viele Türen zwischen sich und dem Feuer wie möglich.

4) Rufen Sie dann den Notruf 112 an und beschreiben Sie Ihre Lage. Die Feuerwehr wird Sie rechtzeitig retten und in Sicherheit bringen.

Weiterführende Information über verschiedene Szenarien finden Sie im Internet unter:

https://www.rauchmelder-lebensretter.de/120sek/

QUELLE: Entwurf einer Fachempfehlung des Gemeinsamen Ausschusses Brandschutzaufklärung und -erziehung von DFV und vfdb und www.rauchmelder-lebensretter.de

Feuerwehr Witten

Pressestelle

Telefon: 02302 9230

E-Mail: feuerwehr@stadt-witten.de

http://www.witten.de/

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell