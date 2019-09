FW Witten: Herbede feiert 150 Jahre Feuerwehr

Feuerwehr Witten

Jubiläum in Herbede: 150 Jahre schon schützen die ehrenamtlichen Blauröcke rund um die Uhr in ihrer Freizeit die Bürger, das wurde am Wochenende gefeiert. Die Freiwillige Feuerwehr Herbede wurde durch den stellvertretenden Kreisbrandmeister Christian Zittlau mit der goldenen Ehrenmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes ausgezeichnet.

Am Freitag startete die Jubiläumsfeier in einem Festzelt auf dem Parkplatz der Firma Lohmann mit einem Einmarsch der Wittener Löscheinheiten mit ihren Standarten.

Tradition und Moderne reichten sich die Hand, als der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Herbede," Roter Hahn Herbede e.V.", dem Löscheinheitsführer Jörg Fitzke eine "brandneue" Standarte für die Mannschaft übergab.

Nach zahlreichen Grußworten, unter anderem von Bürgermeisterin Sonja Leidemann und Feuerwehrchef Mario Rosenkranz, wurde schließlich bei Live Musik bis Mitternacht gefeiert.

Auch die Jubiläumsparty am Samstag erwies als voller Erfolg

Höhepunkt der Feierlichkeiten war der Festumzug des Spielmannzuges am Sonntag nach dem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche, der von der Kirchstraße über die gesamte Meesmannstraße bis hin zum Festzelt führte.

Zahlreiche Bürger säumten die Straße und beobachteten das in Witten nicht alltägliche Geschehen. Auch die Herbeder Gastronomen hatten während Feierlichkeiten ihre Türen geöffnet und so mit für ein rundum gelungenes Fest gesorgt. (UG)

