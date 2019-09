Feuerwehr Witten

FW Witten: Langwieriger Einsatz: gepresste Pappe brennt in der Nacht

Heute morgen gegen 03:30 Uhr wurde die Wittener Wehr zu einem Feuer an der Wideystraße auf dem Gelände des ehemaligen Ausbesserungswerkes Witten alarmiert. Dort waren aus der Feuerwehr unbekannten Gründen eine größere Menge (ca 15 m3) gepresste Pappe und Altpapier in Brand geraten. Das Feuer war direkt an einem Rolltor zu einer Lagerhalle ausgebrochen, daher bestand die Befürchtung, dass der Brand auf die Halle übergreifen könnte. Die Brandmeldeanlage des Gebäudes hatte durch die Beaufschlagung durch den Brandrauch bereits ausgelöst. Durch den sofortigen Einsatz von drei C-Rohren konnte die Schadensausweitung verhindert werden. Um das Feuer endgültig zu löschen war es notwendig, dass ein Radlader der Stadt Witten die Arbeiten der insgesamt 21 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheiten aus Altstadt und Stockum unterstützte. Gegen 06:30 Uhr war der Einsatz beendet. (UG)

