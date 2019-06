Feuerwehr Witten

FW Witten: Laube brennt an der Holzstraße

Bild-Infos

Download

Witten (ots)

Eine in voller Ausdehnung brennende Gartenlaube beschäftigte die Berufsfeuerwehr Witten am heutigen Donnerstag gegen 11:30 Uhr. Bereits auf der Anfahrt war dichter Brandrauch über der Einsatzstelle an der Holstraße, in der Nähe der Einmündung Kohlensiepen, zu erkennen. Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Wehr mehrere Meter hoch und drohten umherstehende Bäume und eine weitere benachbarte Laube in Mitleidenschaft zu ziehen. Durch den Einsatz von zwei C-Rohren konnten die Einsatzkräfte das Feuer schnell eindämmen und schließlich löschen. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz der acht Feuerwehrleute beendet. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache. (UGehrke)

Feuerwehr Witten

Pressestelle

Telefon: 02302 9230

E-Mail: feuerwehr@stadt-witten.de

http://www.witten.de/

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell