Feuerwehr Witten

FW Witten: Dachstuhlbrand in Witten

Witten (ots)

Am 06.06.2019 um 14.09 Uhr wurde die Feuerwehr Witten zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in den Tulpenweg 4 (Witten-Schnee) alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf Teile des Dachstuhles und einer Dachgaube übergegriffen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen mehr in dem betroffenen Gebäude. Daraufhin wurde durch die Feuerwehr ein C-Rohr im Innenangriff und ein C-Rohr im Außenangriff über die Kraftfahrdrehleiter vorgenommen. Das Dachgeschoß wurde mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Betroffene Kabel einer Photovoltaikanlage wurde durch einen Mitarbeiter einer Elektrofirma getrennt und isoliert. Die Berufsfeuerwehr Witten wurde an der Einsatzstelle durch die freiwillige Feuerwehr Schnee unterstützt. Durch die freiwillige Feuerwehr Bommern wurde die Hauptwache während der gesamten Einsatzzeit besetzt. Der Einsatz wurde um 16:52 beendet.

Feuerwehr Witten

Pressestelle

Telefon: 02302 9230

E-Mail: feuerwehr@stadt-witten.de

http://www.witten.de/

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell