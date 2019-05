Feuerwehr Witten

FW Witten: Triathlon- Tischtennis- Treppchen!

Witten (ots)

Die Sportler der Wittener Feuerwehr waren am vergangenen Wochenende erfolgreich in verschiedenen Disziplinen unterwegs.

Ob im Wasser, der Rad- und der Laufstrecke oder an der Tischtennisplatte, Treppchenplätze wurden sowohl bei den Landesmeisterschaften der Feuerwehren im Triathlon über die Sprintdistanz (0,5-20-5) in Hagen, als auch bei der Deutschen Feuerwehr Mannschaftsmannschaft im Tischtennis in Bremen erreicht.

Die Triathleten Klaus Kordel, Detmar "Didi" Bierey, Michael Knorn und Lukas Müller erreichten den dritten Platz der Mannschatswertung mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Geschlagen wurden die Wittener nur durch die Sportler der Wehren aus Aachen und Duisburg. Lukas Müller fuhr dabei die zweitschnellste Radrunde von allen Feuerwehrleuten im Feld.

Ebenfalls traten am vergangenen Wochenende die Tischtennis-Spezialisten der Spielgemeinschaft Witten/Lünen als Titelverteidiger bei den Deutschen Feuerwehr Mannschaftsmeisterschaften in Bremen an.

Die seit 2005 bei diesem Event ungeschlagene Spielgemeinschaft Witten/Lünen erreichte auch in diesem Jahr wieder das Finale.

"Im Finale trafen wir auf eine bärenstarke Mannschaft der Feuerwehr Hamburg", so Thomas Vogel. "Die Jungs waren gute 30 Jahre jünger als wir, wir haben uns teuer verkauft, aber die wirklich sympathischen Kollegen waren einfach am Ende die Besseren"

Die Wittener Mannschaft, die neben Betreuer Horst Cremer aus Michael Vogel, Thomas Vogel, Matthias Froese und dem Lünener Holger Wehlend besteht, gönnte den jungen Konkurrenten den Sieg sichtlich von Herzen. (UGehrke)

