FW Witten: Feuerwehr erfolgreich beim Vivawest Marathon

Vier Wittener Berufsfeuerwehrleute gingen am vergangenen Sonntag, 19.05.2019, beim Vivawest Marathon durch das Ruhrgebiet an den Start.

Michael Knorn (49) erlangte dabei den zweiten Platz in der Feuerwehrwertung Halbmarathon (21,1 km) und wurde damit Deutscher Feuerwehr Vizemeister in der AK45. Knorn erreichte das Ziel nach 1:33:08 und freute sich über seinen Titel. "Die Strecke war nicht ganz flach, aber sehr schön", so der Brandschützer über den Lauf, der von Gelsenkirchen nach Essen und wieder zurück nach Gelsenkirchen führte.

Mit ihm gingen Volker Reis (10km, 1:01:32), Dominik Behnke(21,1km, 1:49:30) und Marcel Wandhoff (21.1km, 1:58:08) auf die Strecke, die über eine stillgelegte Bahntrasse und auch durch die Zeche Zollverein führte.

Insgesamt nahmen über 9000 Sportler an dem Rennen teil. (UGehrke)

