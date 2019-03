Feuerwehr Witten

FW Witten: Wohnungsbrand im Dachgeschoss

Witten (ots)

Gegen 16:30 Uhr wurde der LZ der BF Witten zum Dachstuhlbrand Siegfriedstraße 27 alarmiert. Bei Ankunft des EFD saß eine nicht gehfähige Person auf dem Balkon, in einem sicheren Bereich; alle anderen Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Aus dem dreigeschossigen Wohngebäude stieg starker Rauch im DG auf. Sieben Bewohner wurden vom Rettungsdienst betreut und die nicht gehfähige Person wurde in Sicherheit gebracht und während der gesamten Einsatzdauer im RTW der BF Witten betreut. Die DLK 23-12 der BF Witten wurde in Stellung gebracht um den Brand mit einem C- Rohr zu bekämpfen. Der erste A-Trupp vom HLF 20 nahm ein C-Rohr über den Treppenraum zum DG vor. Aufgrund der akuten Gefahr der Durchzündung im DG wurde eine zweite DLK 23-12 mit einem Wasserwerfer in Stellung gebracht. Es stellte sich heraus, dass Kartons in der Küche im DG Feuer gefangen hatten. Diese wurden über die DLK 23-12 ins Freie gebracht und außen mit dem dritten C- Rohr abgelöscht. Die Stadtwerke musste die Stromversorgung vom Gebäude abklemmen. Während die DG Wohnung nicht mehr bewohnbar ist, können die Bewohner, auf eigenem Wunsch hin, im ersten OG und im EG wieder in die stromlose Wohnung.

