FW Witten: Wittener Feuerwehrleute belegen den dritten Platz im Schwimmen

Bei den Landesmeisterschaften der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen in Dortmund belegten die Schwimmer der Wittener Wehr einen guten dritten Platz. Die Mannschaft, bestehend aus Klaus Kordel, Dietmar Bierey und Jan Cerny, nahmen an dem Wettbewerb über die 4 mal 100m Freistil Wertung teil.

In diversen Einzeldisziplinen erreichten die Wittener Teilnehmer ebenfalls vordere Platzierungen.(UG)

