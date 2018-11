FW Witten: Tischtennismannschaft erfolgreich: Drei Nationen Turnier in England

Die Mannschaft aus Deutschland, ganz links (stehend) Thomas Vogel, stehend vierter von rechts Matthias Froese Bild-Infos Download

Witten (ots) - Die Deutsche Nationalmannschaft der Feuerwehren im Tischtennis, der auch zwei Einsatzkräfte der Wittener Wehr angehören, hat erfolgreich an einem drei Nationen Turnier im englischen Stoke-on-Trend teilgenommen.

Die 12-köpfige Mannschaft um die Wittener Thomas Vogel und Matthias Froese, erlangte mit vier Mannschaften mit jeweils drei Spielern gleich mehrere Podiumsplätze. Das Team um Matthias Froese erlangte den ersten Platz in einem packenden Duell mit der ersten Mannschaft aus England, die sich nach vier Spielen mit 3:1 geschlagen gab. Zur Seite standen Froese Spieler aus Essen und Kaiserslautern.

Thomas Vogel von der Feuerwehr Witten erlangte mit seinen Kollegen aus Duisburg und Gladbeck den sechsten Platz.

Eine weitere dreiköpfige deutsche Mannschaft mit Spielern aus Bremen, Ludwigshafen und München belegte den dritten Platz.

Das traditionelle Turnier, das jährlich in wechselnden europäischen Ländern stattfindet, wurde zum achten Mal ausgerichtet. Im nächsten Jahr wird es in Deutschland stattfinden, die Sportler werden dann in Düsseldorf erwartet.

"Wir freuen uns sehr auf das Turnier im nächsten Jahr und wollen der hervorragenden Organisation in England in nichts nachstehen", so Teamchef Thomas Vogel aus Witten. (UGehrke)

Feuerwehr Witten

Pressestelle

Telefon: 02302 9230

E-Mail: feuerwehr@stadt-witten.de

http://www.witten.de/

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell