FW Witten: Müllwagen verursacht Öleinsatz der Feuerwehr Witten

Witten (ots) - Heute Vormittag gegen 09:30 Uhr wurde die Feuerwehr Witten zu einem Öleinsatz zur Straße Brückenkamp in Witten an der Ruhr gerufen. Dort war an einem Müllwagen einer privaten Entsorgungsfirma ein Hydraulikölschlauch geplatzt. Hierbei wurde die Fahrbahn auf einer Fläche von ca. 200m² mit Hydrauliköl verschmutzt. Die Fahrbahn wurde von der Feuerwehr mit Unterstützung einer Kehrmaschine gereinigt. Noch vor Ort konnte der defekte Ölschlauch von einer Servicefirma instand gesetzt werden und der Müllwagen seine Fahrt fortsetzen. Bei dem Einsatz waren vier Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie eine Kehrmaschine mit zwei Mitarbeitern des städtischen Betriebsamtes eingesetzt. Kurz nach 12 Uhr konnte der Öleinsatz dann beendet werden.

