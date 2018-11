1 weiterer Medieninhalt

Witten (ots) - Willi Demski (87), ehemaliger stellvertretender Feuerwehrchef der Wittener Wehr, wurde in einer Feierstunde in Anwesenheit von Bürgermeisterin Sonja Leidemann und Brandschutzdezernenten Matthias Kleinschmidt, die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in NRW (VdF) in Gold überreicht. "Ich will noch 100 werden", so der Senior zur Bürgermeisterin, der bereits seit 27 Jahren Mitglied der Ehrenabteilung der Wittener Feuerwehr ist. Er schaut auf unglaublich 70 Jahre Feuerwehr zurück und hat dementsprechend viel erlebt. "Ein solches Jubiläum hatten wir in Witten nie zuvor zu feiern" sagte Hans Joachim Donner, Leiter der Wehr.

Auch Gert Ulrich (80) wurde ausgezeichnet, er ist seit 60 Jahren Mitglied bei den Brandschützern und weiterhin bei Ehrenabteilung gerne gesehen.

Für 50 Jahre Feuerwehr wurden die Pensionäre Hans-Dieter Schlicker, Norbert Scheiker, Wilhelm Busch und Wilhelm Steinkühler ebenfalls mit der Sonderauszeichnung in Gold des VdF geehrt.

Zahlreiche weitere Ehrungen gab es für besondere sportliche Leistungen weitere Feuerwehr Jubiläen aktiver Mitarbeiter. (UGehrke)

