FW Witten: Spinnenalarm in Herbede

Witten (ots) - In einem Gartenzubehör Betrieb in Witten-Herbede sorgte eine etwa handflächengroße Spinne heute vormittag für Aufregung.

Das Tier befand sich in einem Karton einer Warenlieferung aus China und wurde beim Auspacken der Waren von Mitarbeitern des Betriebes entdeckt.

Die Beschäftigten beließen die Spinne in dem Karton und verschlossen ihn sicher. Daraufhin verständigte der Betrieb die Feuerwehr, die mit zwei Mann anrückte. Die Einsatzkräfte nahmen das Tier kurz in Augenschein und verschlossen den Karton wieder um ihn dann zur Feuerwache an der Dortmunder Straße zu bringen.

Dort identifizierte der Spinnen- und Reptilienexperte Roland Byner aus Bochum in Zusammenarbeit mit einem Diplombiologen das Tier als ungiftige Krabbenspinne aus Südchina und nahm es in seine Obhut. (UGehrke)

Feuerwehr Witten

Pressestelle

Telefon: 02302 9230

E-Mail: feuerwehr@stadt-witten.de

http://www.witten.de/

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell