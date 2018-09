FW Witten: Kellerbrand in der Rörchenstraße

Witten (ots) - Am heutigen Sonntag, um 11:53 Uhr, rückte die Feuerwehr Witten zu einem Kellerbrand in der Röhrchenstraße aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits Brandrauch aus einem Keller in den Treppenraum des mehrgeschossigen Wohnhauses eingedrungen. Bis auf eine Bewohnerin hatten alle Personen das Gebäude bereits verlassen. Die Wohnungsinhaberin wurde durch die Feuerwehr bis zum Ende der Einsatzmaßnahmen in ihrer Wohnung betreut. Während dessen wurde durch den Angriffstrupp im Keller des Gebäudes der Brand einer Waschmaschine bekämpft. Der starke Brandrauch erschwerte die Erkundungs- und Löschmaßnahmen. Nachdem der Treppenraum und die Kellerräume mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit waren, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Die Berufsfeuerwehr und die Löscheinheiten Altstadt und Annen der Freiwilligen Feuerwehr waren gemeinsam im Einsatz.(dl)

