FW Witten: Brannte Werkstatt für Motorroller

Witten (ots) - Am Mittwoch um 13.18 Uhr rückte die Feuerwehr Witten zu einem gemeldeten Wohnhausbrand in der Ardeystraße aus. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass eine Werkstatt für Motorroller in Vollbrand geraten war. Da die Werkstatt in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus stand, wurde sofort ein massiver Löschangriff mit 2 C-Rohren eingeleitet. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde das Gebäude für nicht begehbar erklärt. Zwischenzeitlich hatte die Stadtwerke das betroffene Gebäude stromlos geschaltet. Eine betroffene Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Wittener Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr Witten wurde während des Einsatzes durch die Löscheinheit Schnee unterstützt. Der Einsatz wurde um 15.25 Uhr beendet.

