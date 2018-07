FW Witten: Bierey plaziert sich bei Langdistanz-Triathlon

Dietmar "Didi" Bierey auf der Laufstrecke in Roth 2018 Bild-Infos Download

Witten (ots) - Dietmar "Didi" Bierey (53) von der Wittener Berufsfeuerwehr erreichte bei der Triathlon Weltmeisterschaft der Feuerwehren den vierten Platz der Gesamtwertung. Innerhalb der Feuerwehr-Wertung gab es keine Altersklassenwertung. Die Weltmeisterschaft wurde im Rahmen des Roth-Triathlon durchgeführt, der über die Langdistanz (Schwimmen 3,8km / Radfahren 180km / Laufen 42,195km)ausgetragen wurde. Bierey, der vor zwei Jahren noch die offene Europameisterschaft im IRONMAN in Frankfurt gewann, zeigte sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden, zumal er mit einer Zeit von 9:37:45 Stunden in der offenen Wertung Platz drei in seiner Altersklasse belegte. Den Schwimmstart im Main-Donau Kanal verfolgten etwa 100.000 Zuschauer, der berühmte Anstieg am "Solarer Berg" auf der Radstrecke war "Gänsehaut pur", man fühle sich "wie bei der Tour de France", so Bierey. Der anschließende Marathon zog sich am Ende "wie Kaugummi", der Feuerwehrmann lief ihn schließlich in 3:31 Stunden, trotz großer Wärme und der vorhergehenden Belastungen. (UG)

Feuerwehr Witten

Pressestelle

Telefon: 02302 9230

E-Mail: feuerwehr@stadt-witten.de

http://www.witten.de/

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell