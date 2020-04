Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Flächenbrand in Winkeln - 150 Quadratmeter Waldboden brennen

Schalksmühle (ots)

Einsatz 21.04.2020 - 11:12 Uhr Löschzug II + Feuerwehr Lüdenscheid Flächenbrand

Zu einem Bodenfeuer an der Straße "Worth" wurde heute der Löschzug II der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle (Löschgruppen Winkeln und Hülscheid) von der Feuerwehr Lüdenscheid nachalarmiert. Die hauptamtlichen Kräfte aus Lüdenscheid waren bereits an der Einsatzstelle. Zirka 150 Quadratmeter Waldboden waren in Brand geraten und mussten abgelöscht werden. Die Wasserversorgung wurde zunächst über die Fahrzeugtanks sichergestellt. Mangels Hydranten an der Einsatzstelle, wurde zusätzlich ein sogenannter Pendelverkehr eingerichtet. Das heißt, dass Hydranten an anderer Stelle genutzt werden, um Fahrzeuge mit Wasser zu befüllen, und das Wasser anschließend an die Fahrzeuge vor Ort abgegeben wird. Zur Zeit ist die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

