FW Schalksmühle: Feuerwehr Schalksmühle spricht ihrer Wehrleitung das Vertrauen aus

Am heutigen Sonntag traf sich die Feuerwehr Schalksmühle - darunter auch Alterskameraden und die Jugendfeuerwehr, im Gerätehaus der Löschgruppe Hülscheid. Da die sechsjährige Amtszeit von Dirk Kersenbrock und Olaf Bühren ausläuft, sah es der gesetzliche Ablauf vor, dass die Gemeinde Schalksmühle, die Feuerwehr dahingehend anhört, ob sie mit einer weiteren Amtszeit der beiden Gemeindebrandinspektoren einverstanden ist. Das Stimmungsbild auf die Nachfrage von Bürgermeister Jörg Schönenberg hin, untermauerte dann die gelungene und sehr produktive Amtszeit der beiden Wehrleiter: In Anwesenheit von Kreisbrandmeister Michael Kling, sprach sich ich die gesamte Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle, ohne Gegenstimme, für eine erneute Amtszeit von Dirk Kersenbrock und Olaf Bühren aus. Dass der Wehrleitung entgegengebrachte Vertrauen wird Bürgermeister Jörg Schönenberg nun mit in den Gemeinderat nehmen, da dieser letztlich über die Ernennung der Leiter der Feuerwehr entscheidet. Gemeindebrandinspektor Dirk Kersenbrock bedankte sich im Anschluss für die uneingeschränkte Unterstützung und betonte, dass er dieses Amt, so der Gemeinderat es wünscht, gerne mit Olaf Bühren zusammen, im Sinne der Schalksmühler Bürgerinnen und Bürger fortführt.

