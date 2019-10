Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Öl auf Volme

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schalksmühle (ots)

28.10.2019 - 08:03 Uhr Löschzug I Öl auf Volme

Der Löschgruppen Schalksmühle und Dahlerbrück wurden heute Morgen wegen einer Gewässerverunreinigung durch den Ruhrverband zur Volme alarmiert. In einem angrenzenden Industriebetrieb riss zuvor der Hydraulikschlauch einer Maschine. Das Öl geriet dabei teilweise in die Volme. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schalksmühle errichteten, nach Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde, zwei Ölsperren in der Volme - eine am Fitness-Center, die andere an den Tennisplätzen in Dahlerbrück - und brachten spezielles Ölbindemittel für Gewässer auf. Der Einsatz konnte nach rund zweieinhalb Stunden beendet werden.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

Pressesprecher

Marc Fürst

Telefon: 0176/99997150

E-Mail: feuerwehr@schalksmuehle.de

http://www.feuerwehr.schalksmuehle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle, übermittelt durch news aktuell