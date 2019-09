FW Schalksmühle: Warntag am 05.09.2019

Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

Schalksmühle (ots)

Am 5. September 2019 findet in Nordrhein-Westfalen zum zweiten Mal der landesweite Warntag statt. Dabei werden in ganz Nordrhein-Westfalen sämtliche Warnmittel erprobt. Um 10 Uhr werden zeitgleich in den verschiedenen Kommunen die örtlichen Warnkonzepte getestet. Dazu zählen beispielsweise Sirenen. Mit der Warn-App "NINA" (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) wird landesweit eine Probewarnmeldung versendet. (-> Ministerium des Innern NRW) Wichtig ist, dass die drei existierenden Sirenentöne unterschieden werden können und dass auf die Warnung der Bevölkerung richtig reagiert wird: Der Ton für einen Feuerwehreinsatz dürfte hierbei noch den meisten bekannt sein. Ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton stellt demgegenüber die "Warnung der Bevölkerung" dar - ein einminütiger Dauerton, die Entwarnung. Die Warnung der Bevölkerung, sei es durch die Warn-App "NINA", durch das Radio oder durch Sirenen, darf niemals ignoriert werden. Jeder sollte zwar Ruhe bewahren, gleichzeitig sollte man aber alle Informationskanäle nutzen, um weitere Handlungsempfehlungen zu erhalten (Der Notruf 112 ist nicht zu kontaktieren, um Informationen zu bekommen!) Generell gilt: Schließen Sie Türen und Fenster, schalten Sie eventuell vorhandene Klimaanlagen und Lüftungen aus (auch im Auto), schalten Sie Ihr Radio ein und warten Sie auf Hinweise. Eine Warnung erfolgt beispielsweise bei Gefahren durch einen Brand oder durch Unfälle mit Chemikalien. Außerdem kann es bei starken Unwettern oder Terroranschlägen zu solchen Warnungen kommen. Daraus folgt, dass durch die Warnung ein großer Bereich betroffen sein kann, möglicherweise aber auch nur ein eng umgrenzter Bereich - sich ruhig zu informieren, ist hier das Wichtigste.

