Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Sperrung der Hälverstraße - Asphalt auf Straße

Schalksmühle (ots)

Einsatz 23.08.2019 - 21:37 Uhr Löschgruppe Schalksmühle Hindernis auf Straße

Erneut vom offiziellen Festakt "150 Jahre Löschgruppe Dahlerbrück" zu einem Einsatz, wurde die Löschgruppe Schalksmühle gestern Abend gerufen. Auf der Hälverstraße (Fahrtrichtung Halver) und auf der Straße "Herbecke" hatte ein Baustellenfahrzeug Asphalt verloren, welcher sich teils punktuell, teil großflächiger an der Fahrbahn anhaftete. Dies stellte und stellt insbesondere, aber nicht ausschließlich, für Zweiradfahrer eine erhebliche Gefahr dar. In Absprache mit der Polizei und den Ordnungsämtern aus Halver und Schalksmühle entschloss man sich letztlich zu einer Sperrung der Hälverstraße in Fahrtrichtung Halver, ab dem Abzweig Herbecke und der Sperrung der Straße "Herbecke" selbst. Da weder Straßen.NRW noch der Bauhof der Gemeinde Schalksmühle erreichbar waren und zur Verfügung standen, übernahm die Feuerwehr diese Absperrmaßnahmen und konnte erst gegen 00:10 Uhr wieder einrücken. Die Gemeinde Schalksmühle wird versuchen eine Lösung für die Beseitigung des Asphalts zu finden. Anliegern ist ein Befahren der betroffenen Stellen unter besonderer Beachtung der Gefahren gestattet. (mf)

