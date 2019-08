Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Vier Einsätze halten die Feuerwehr in Atem

Schalksmühle (ots)

Arbeitsreicher Freitag für die Feuerwehr Schalksmühle

Der gestrige Freitag sorgte für vier Einsätze, die insgesamt über acht Stunden andauerten. Neben dem Austritt von Salzsäure am Morgen in der Schwimmhalle Löh und der Fahrbahnverunreinigung am Abend (siehe gesonderte Berichte), musste die Feuerwehr auch zu einer hilflosen Person hinter verschlossener Wohnungstür ausrücken. Dieser Einsatz verlief parallel zu dem Einsatz an der Schwimmhalle. Der Gerätewagen-Logistik der Löschgruppe Dahlerbrück konnte abgezogen werden und zur Hälverstraße fahren. Vor Ort konnte die betreffende Person glücklicherweise wohlauf angetroffen werden. Weiterhin wurde die Löschgruppe Dahlerbrück gegen 20:11 Uhr zu einem Schornsteinbrand an der Volmestraße gerufen. Da dies während des offiziellen Festakts "150 Jahre Löschgruppe Dahlerbrück" geschah, übernahm die Löschgruppe Schalksmühle, zusammen mit einigen Kameraden der Löschgruppe Winkeln und dem stellv. Leiter der Feuerwehr, diesen Einsatz. Die Erkundung der Feuerwehr ergab hier, dass zwar zeitweise dichterer und teilweise auch dunklerer Rauch aus einem Schornstein kam, dies stellte jedoch keine Gefahr dar - es kam zu keinem Brand innerhalb des Schornsteins. Nach 25 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

