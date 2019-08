Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Jubiläum 150 Jahre Löschgruppe Dahlerbrück

Schalksmühle

150 Jahre für Sie im Einsatz - Das möchten wir mit Ihnen und Euch feiern! Am 24.08. machen wir das in der Festhalle Spormecke zusammen mit der Högl Fun Band. Die bekannte Band vom Münchener Oktoberfest wird für beste Stimmung und die richtige Partymusik sorgen. Zusätzlich konnten wir Maria Voskania (DSDS 2017) nach Schalksmühle locken. Auch sie wird die Festhalle Spormecke zum Beben bringen! Der Eintritt kostet 15EUR. Ab 19 Uhr freuen wir uns auf eine Riesenparty mit euch! Als besonderen Service bieten wir einen Busverkehr zwischen Dahlerbrück und der Festhalle Spormecke an!

Am Sonntag, den 25.08. erwartet euch buntes Treiben rund um unser Gerätehaus. Wir starten um 10 Uhr mit einem Blaulicht-Gottesdienst. Danach bieten wir bei unserem Tag der offenen Tür Unterhaltung für Groß und Klein. Die kleinen Feuerwehrmänner- und frauen unter unseren Gästen können sich ganz besonders auf Deutschlands größte Feuerwehrhüpfburg freuen! Der Höhepunkt des Sonntags wird unser Festumzug werden. Viele befreundete Feuerwehren und Vereine ziehen unter anderem auch mit Oldtimern ab 14 Uhr gemeinsam mit uns durch Reeswinkel zu unserem Gerätehaus. Kommt vorbei und feiert mit uns 150 Jahre Löschgruppe Dahlerbrück!

Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

Löschgruppe Dahlerbrück

Thomas Rasche

0171 3552694

info@feuerwehr-dahlerbrueck.info

http://www.feuerwehr-dahlerbrück.info

