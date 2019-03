FW Schalksmühle: Sturmbilanz in Schalksmühle

Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

Das Sturmtief Eberhard sorgte gestern auch in Schalksmühle für zahlreiche Einsätze. Bereits im Vorfeld wurde der sogenannte Meldekopf im Gerätehaus an der Spormecke eingerichtet. Dieser fungiert bei großflächigen Gefahren- bzw Schadenslagen als Leitstelle für die Einheiten in Schalksmühle, um die Kreisleitstelle in Lüdenscheid zu entlasten. Alle vier Schalksmühler Löschgruppen wurden gestern gegen 16 Uhr zu ihren Gerätehäusern alarmiert. Insgesamt mussten 15 sturmbedingte Einsätze abgearbeitet werden. So blockierten mehrere umgestürzte Bäume ein Durchkommen auf den Straßen. Hierdurch wurde auch eine Telefonleitung zertrennt. Die Gefahr durch Herabstürzende Dachziegel musste ebenfalls beseitigt werden. Die Löschgruppe Winkeln musste zusammen mit der Einheit Dahlerbrück das Dach an ihrem Gerätehaus sichern, da sich dort die Dachhaut löste. Die Einsatzbereitschaft an den Gerätehäusern wurde um 20 Uhr beendet. Wir möchten uns an dieser Stelle für den großen Zuspruch aus der Schalksmühler Bevölkerung bedanken.

