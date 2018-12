FW Schalksmühle: Feuerwehr Schalksmühle besetzte Hauptwache in Lüdenscheid

Schalksmühle (ots) - Einsatz 08.12.2018 - 18:10 Uhr Löschgruppen Hülscheid und Winkeln Überörtliche Hilfeleistung für die Stadt Lüdenscheid

Aufgrund der Tatsache, dass die Feuerwehr Lüdenscheid komplett im Einsatz (Vollbrand einer industriellen Lagerhalle) an der Werdohler Straße gebunden war, hat der Löschzug II der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle, mit dem Teleskopmast der Feuerwehr Halver, die Hautpwache in Lüdenscheid besetzt. Während der Sicherstellung des Grundschutzes in Lüdenscheid kam es um 23.25 Uhr zu einer Tragehilfe im Lüdenscheider Stadtgebiet. Die ersten beiden Fahrzeuge (LF 8/6 Hülscheid und GW Technik Winkeln) konnten bereits um 22.00 Uhr durch das Personal aus Lüdenscheid wieder ausgelöst werden. Die Übrigen sind gegen 0.00 Uhr zur Einsatzstelle gefahren und haben dort die Verkehrsabsicherung übernommen. Diese übrigen Einsatzkräfte konnten dann wieder gegen 2.15 Uhr die heimischen Standorte beziehen. In der Zeit von der Alarmierung an (18.10 Uhr) bis 22.00 Uhr lag die Sicherstellung des Grundschutzes in Schalksmühle beim Löschzug I (Löschgruppen Schalksmühle und Dahlerbrück) . Unsere Einsatzkräfte und Einsatzmittel sind alle wohlbehalten und einsatzbereit zurückgekehrt. (dk/mf)

