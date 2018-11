FW Schalksmühle: Schwerer Verkehrsunfall auf der Klagebach

4 weitere Medieninhalte

Schalksmühle (ots) - Einsatz 12.11.2018 - 16:32 Uhr Löschgruppen Schalksmühle und Dahlerbrück Verkehrsunfall / eingeklemmte Person

Der Löschzug I der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle wurde Montag am späten Nachmittag, per Sirene und digitalem Meldeempfänger, zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, zur Klagebach alarmiert.

In Höhe des Abzweigs Lauenscheidermühle kollidierten zwei PKW miteinander. In dem verunfallten Fahrzeug mit Fahrtrichtung Spormecke saßen drei Personen, darunter ein Säugling. Dieser sowie eine weibliche Person wurden zur Beobachtung und weiteren Untersuchung dem Krankenhaus zugeführt. Ein weiterer Mann kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Schwer verletzt in ihrem Auto saß das weibliche Unfallopfer, welches in Richtung Schalksmühle fuhr. Hier musste man zunächst davon ausgehen, dass die Fahrerin eingeklemmt war. Nach der Erkundung der Einsatzstelle und Rücksprache mit dem Rettungsdienst zeigte sich, dass die Fahrerin, ohne technische Rettung, mittels sogenanntem Spineboard aus dem Auto befreit werden konnte. Die Feuerwehr unterstütze bei der Rettung.

Ebenso sperrten die Einsatzkräfte die Straße und leuchteten die Unfallstelle aus. Weiterhin wurden die verunfallten Fahrzeuge gegen Wegrollen gesichert, sowie stabilisiert; und der Brandschutz sichergestellt. Anschließend mussten massiv ausgetretene Betriebsmittel großflächig abgestreut werden.

Neben der Feuerwehr waren insgesamt vier Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, sowie die Polizei vor Ort.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 18:40 Uhr beendet werden.

Zur Unfallursache und Höhe des Schadens kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.

