FW Schalksmühle: Winfried Schindler von der Feuerwehr in den Ruhestand verabschiedet

v.l.n.r.: Gemeindebrandinspektor Dirk Kersenbrock, Leiter der Feuerwehr - Winfried "Winni" Schindler, noch Sachgebietsleiter im Sachgebiet für Öffentliche Ordnung und Personenstandswesen - Gemeindebrandinspektor Olaf Bühren, stellv. Leiter der Feuerwehr Bild-Infos Download

Schalksmühle (ots) - Winfried "Winni" Schindler hat heute, am 10.09.2018 seinen letzten Arbeitstag. Als Sachgebietsleiter des Sachgebiets Öffentliche Ordnung und Personenstandswesen war er seit 1985 auch der erste Ansprechpartner im Rathaus für die Feuerwehr. Winni übte seine Arbeit mit viel Engagement aus und so ist es kein Zufall, dass Winni nicht nur ein Kontakt im Rathaus blieb, sondern für viele zum Freund wurde. Die Feuerwehr Schalksmühle ließ es sich daher nicht nehmen, Winfried Schindler heute Morgen an seinem Haus zu überraschen und ihn mit den Löschfahrzeugen zu seinem letzten Arbeitstag zu eskortieren. Damit er seine Kameraden bei der Freiwilligen Feuerwehr immer in guter Erinnerung halten kann, bekam Winni ein kürzlich erstelltes Gruppenbild der Gesamtfeuerwehr geschenkt. Winni, wir wünschen dir einen nicht allzu ruhigen Ruhestand. Du bist immer gerne bei uns gesehen.

