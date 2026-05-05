Generalzolldirektion

GZD: Medieneinladung Vorstellung der Zoll-Jahresbilanz 2025 mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil am Flughafen Leipzig/Halle

Bonn (ots)

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil besucht den Zoll am Flughafen Leipzig/Halle und stellt gemeinsam mit dem Präsidenten der Generalzolldirektion, Dr. Armin Rolfink, die bundesweite Bilanz des Zolls 2025 vor. Auch eine praktische Vorführung der Abfertigung von Luftfracht ist geplant.

Termin: 12. Mai 2026

Beginn der Veranstaltung um 10:00 Uhr Ende der Veranstaltung um 12:00 Uhr Ort: DHL Hub, Flughafen Leipzig/Halle, Terminal 2, Gesnerstraße, 04435 Schkeuditz

Zwecks erforderlicher Akkreditierung und Sicherheitskontrolle bitten wir darum, möglichst bereits um 8:30 Uhr vor Ort einzutreffen. Bei verspätetem Eintreffen kann der Zutritt nicht garantiert werden. Parkplätze stehen Ihnen unmittelbar am Gebäude zur Verfügung.

Bundesminister der Finanzen, Lars Klingbeil, wird sich gemeinsam mit dem Präsidenten der Generalzolldirektion, Dr. Armin Rolfink, ein Bild davon machen, wie Zöllnerinnen und Zöllner an einem der größten Luftfrachtdrehkreuze Europas arbeiten. Im Fokus steht dabei die digitalisierte Abfertigung im IT-System ATLAS, die Warenbeschau sowie der Einsatz moderner Röntgentechnik und speziell ausgebildeter Zollhunde. Im Anschluss stellen der Bundesminister der Finanzen und der Präsident der Generalzolldirektion die Zoll-Jahresbilanz 2025 vor.

HINWEIS:

Für die Teilnahme an der Pressekonferenz ist eine vorherige namentliche Anmeldung (mit Geburtsdatum) notwendig. Bitte melden Sie sich per E-Mail bis spätestens 07. Mai 2026, 12 Uhr, unter presse.hza-dresden@zoll.bund.de an. Eine kurzfristige Teilnahme ist aufgrund der Sicherheitsbestimmungen der DHL nicht möglich. Bitte haben Sie am Tag der PK zur Akkreditierung Ihren Personalausweis/Reisepass dabei, damit der Zutritt gewährt werden kann und achten Sie auf festes Schuhwerk.

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