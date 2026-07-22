Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

Langenfeld (ots)

Am Dienstag, den 21. Juli 2026 wurde die Feuerwehr Langenfeld um 21:37 Uhr zu einem Brandereignis in die Eichenfeldstraße alarmiert. Gemeldet wurde ein Kellerbrand in einem größeren Mehrfamilienhaus.

Als die ersten Einsatzkräfte an der gemeldeten Adresse eintrafen, drang dichter schwarzer Rauch aus dem Kellergeschoß. Der betroffene Raum war direkt von außen zugänglich, die Brandbekämpfung konnte so unmittelbar durchgeführt werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. So blieb der Treppenraum im gesamten Einsatzverlauf rauchfrei und es musste keiner der Bewohner seine Wohnung verlassen.

Im Kellergeschoß wurden abschließend umfangreiche Überdruckbelüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Eine verletzte Person aus dem Brandraum wurde unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert.

Auf Grund der Größe des Objektes waren alle Einheiten der Feuerwehr Langenfeld alarmiert. Die 60 Einsatzkräfte kehrten nach ca. drei Stunden an ihre Standorte zurück.

Zur Brandursachenermittlung wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet. Auch zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr Langenfeld leider keine Angaben machen.

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