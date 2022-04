Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Das war knapp!

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am späten Abend des 12. April 2022 (21:56 Uhr) durch aufmerksame Nachbarn auf die Martin Straße alarmiert. Laut den Anrufern sollte ein Rauchmelder in einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus seit geraumer Zeit piepsen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnte eine Verrauchung der Wohnung festgestellt werden. Der Einsatztrupp musste die Türe gewaltsam öffnen, um sich Zugang zur Brandwohnung zu verschaffen. In der Wohnung wurden keine Personen angetroffen. Was die Einsatzkräfte jedoch erblickten, war eine Shisha mit glühenden, rauchenden Kohlen im Nahbereich eines voll beladenen Wäscheständer. Der Angriffstrupp löschte die glühenden Kohlen ab und im Anschluss wurde mit einem Überdrucklüfter die Wohnung entraucht. Um 22:40 Uhr konnte der Einsatz für die rund 35 Einsatzkräfte für beendet erklärt werden. Die Wohnung wurde dem in der Zwischenzeit wieder aufgetauchten Mieter übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell