FW-Langenfeld: Zimmerbrand im Mehrfamilienhaus

Langenfeld (ots)

Am Samstagabend, den 19. März 2022 um 19:40 Uhr wurde die Feuerwehr Langenfeld zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus auf die Hardt im Stadtteil Wiescheid gerufen. Die Feuerwehreinsatzzentrale alarmierte unter dem Einsatzstichwort "Keller/Zimmer/Wohnung" die Hauptamtliche Wache mit dem Rettungsdienst und Notarzt, den Einsatzführungsdienst (B-Dienst), die Informations- und Kommunikationseinheit (IuK) und den Löschzug 2 bestehend aus der Löscheinheit 3 (Richrath) und der Löscheinheit 4 (Wiescheid). Die ersteintreffenden Kräfte haben das Brandereignis im 1. Obergeschoß des Hauses mit Flammenschein auf der Rückseite des Gebäudes und einer massiven Verrauchung erkannt. Sofort wurden zwei Löschtrupps unter Atemschutz und C-Strahlrohr zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt. Der erste Angriffstrupp setzte an der Wohnungseingangstür einen Rauchschutzvorhang, um so weiteres Eindringen von Rauchgasen in den Treppenraum zu verhindern. Gleichzeitig ist der Löschangriff auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses vorgenommen worden. Der Angriffstrupp ging unter Atemschutz mit Hilfe einer Steckleiter über den Balkon zum 1. Obergeschoß vor. Durch das umsichtige Handeln eines Nachbarn, konnte die Bewohnerin der betroffenen Brandwohnung noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie geführt werden. Beide Personen wurden von dem anwesenden Notarzt eingehend untersucht und anschließend mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert. Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, ob sich weitere Personen im Gebäude befanden. Der Einsatzleiter entschied die Alarmstufe zu erhöhen um zwei weitere Rettungswagen, einen zusätzlichen Notarzt und den Löschzug 1 Stadtmitte zu alarmieren. Der Brand im Wohnzimmer der betroffenen Wohnung wurde mit vier Trupps im Innenangriff abgelöscht. Nach der Brandbekämpfung ist die gesamte Wohnung noch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert worden. Ein weiterer Trupp bekämpfe das Feuer im Außenangriff. Abschließend führte die Feuerwehr in dem Gebäude noch umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durch. Bis auf die betroffene Brandwohnung ist das Mehrfamilienhaus auch weiterhin bewohnbar. Weitere Personen wurden in dem Gebäude nicht verletzt. Die Polizei hat die Einsatzstelle übernommen und ermittelt die Brandursache. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

