FW-Langenfeld: Spaziergängerin in den Sandbergen verletzt

Langenfeld (ots)

Ein Ehepaar nutzte das schöne Wetter am heutigen Samstag (19.03.2022) zu einem ausgiebigen Spaziergang. Auf einem Waldweg in den Sandbergen verletzte sich die Ehefrau so schwer, dass sie nicht mehr weiterlaufen konnte. Der Ehemann verständigte den Rettungsdienst der Feuerwehr Langenfeld. Der Disponent schickte ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und einen Rettungswagen (RTW) zur angegebenen Adresse. Bei der Patientin wurde durch den Notarzt ein Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur festgestellt. Da sich der Einsatzort auf einem Waldweg an einem erhöhten Punkt in den Sandbergen befand, forderte der Rettungsdienst weiteres Personal der Hauptamtlichen Wache zur Tragehilfe an. Nach durchgeführter Schmerztherapie und Ruhigstellung des Beines mittels Vakuumschiene wurde die Patientin in eine Schleifkorbtrage gelegt. So konnte die Dame schonend mit den jetzt vorhandenen Einsatzkräften den Waldweg bergab getragen werden. Unten angekommen wurde sie in den Rettungswagen verbracht und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. An diesem Einsatzort waren 10 Einsatzkräfte über eine Stunde beschäftigt.

