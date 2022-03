Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Brandeinsatz in einem Gewerbebetrieb

Langenfeld (ots)

Am Montag, den 14. März 2022, wurde die Feuerwehr Langenfeld gegen 9 Uhr 40 zu einem Brandeinsatz in ein Gewerbebetrieb auf den Max-Planck-Ring alarmiert. Dort sollte es in einem Trafo zu einem Schwelbrand gekommen sein. Vor Ort eingetroffen, stellten die Einsatzkräfte fest, dass es in einer Umluftheizung zu einem Schwelbrand gekommen war. Da der Brandherd in der Heizung nicht zu erreichen war, begannen die Einsatzkräfte die Umluftheizung zu öffnen und löschten den Schwelbrand mit einem Kleinlöschgerät. Da eine Überprüfung mit der Wärmebildkamera immer noch eine Temperatur von rund 150 Grad Celsius anzeigte, wurden weitere Teile der Umluftheizung demontiert und die weiteren Glutnester ebenfalls mittels Kleinlöschgerät abgelöscht. Gegen 10 Uhr 35 war der Einsatz dann beendet, so dass Rückalarm für die Einsatzkräfte ausgelöst werden konnte. Die Einsatzstelle wurde nach dem Einsatz dem Eigentümer übergeben. Über Schadenshöhe und Schadensursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell